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Був Хабаровськ, а став Маріуполем —  в УДП перейменували судна

19 лютого 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Був Хабаровськ, а став Маріуполем —  в УДП перейменували судна
Судно під назвою "Маріуполь". Фото: Дмитро Москаленко
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вперше за роки незалежності в Дунайському пароплавстві вирішили змінити російські назви суден. Перейменування зазнали 23 судна, які натомість отримали назви українських міст в окупації.

Про це повідомив генеральний директор ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко

Яким чином обирали нові назви

Під час перейменування акцент зроблений на українських містах, які мають стосунок до річкового/морського транспорту та перебувають в окупації.

"Феодосія, Севастополь, Генічеськ, Маріуполь – це Україна! Українці, які залишилися на окупованих територіях, мають знати, що ми пам’ятаємо про них і мріємо про день, коли над всією Херсонщиною, Запоріжжям, Кримом, Донбасом буде знову майоріти жовто-блакитний прапор", — зазначив Москаленко.

Хто отримав нові назви

Першими нові назви отримали судна, що перебували в ремонті, оскільки процес оформлення нових документів є тривалим.  А саме:

  • буксири "Борис Макаров", "Валерій Кидик" ("Загорск"), "Севастополь" ("Звенигород"), "Одеса" ("Никифор Шолуденко"), "Очаків" ("Гагра"), "Поті", "Генічеськ" ("Иваново"), "Кременчук" ("Иркутск"), "Лінц" ("Астрахань"), "Маріуполь" ("Хабаровск"), "Миколаїв" ("Кузьма Галкин"), "Олешки" ("Челябинск"), "Феодосія" ("Оренбург");
  • самохідні судна "Костянтин Боженко", "Олексій Івлєв", "Капітан Гайдай", "Микола Будніков", "Григорій Морозов", "Капітан Антипов", "Капітан Ширков";
  • службово-допоміжне судно "Кілійський" ("Московський-2");
  • морське суховантажне судно "Рені" ("Рени"); 
  • пасажирське судно "Тиса" ("Волга").

Нагадаємо, в Одесі завершилося голосування щодо перейменування вулиць. Загалом цього разу в переліку опинилося 46 топонімічних об'єктів міста.  

Також ми писали, в  Українському Дунайському пароплавстві (УДП) планують збільшити кількість перевезень гірсько-металургійної продукції. Наразі йдеться про показник у півтора мільйона тонн на рік.

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