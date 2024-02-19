Був Хабаровськ, а став Маріуполем —  в УДП перейменували судна

Судно під назвою "Маріуполь". Фото: Дмитро Москаленко

Вперше за роки незалежності в Дунайському пароплавстві вирішили змінити російські назви суден. Перейменування зазнали 23 судна, які натомість отримали назви українських міст в окупації.

Про це повідомив генеральний директор ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко.

Яким чином обирали нові назви

Під час перейменування акцент зроблений на українських містах, які мають стосунок до річкового/морського транспорту та перебувають в окупації.

"Феодосія, Севастополь, Генічеськ, Маріуполь – це Україна! Українці, які залишилися на окупованих територіях, мають знати, що ми пам’ятаємо про них і мріємо про день, коли над всією Херсонщиною, Запоріжжям, Кримом, Донбасом буде знову майоріти жовто-блакитний прапор", — зазначив Москаленко.

Хто отримав нові назви

Першими нові назви отримали судна, що перебували в ремонті, оскільки процес оформлення нових документів є тривалим. А саме:

буксири "Борис Макаров", "Валерій Кидик" ("Загорск"), "Севастополь" ("Звенигород"), "Одеса" ("Никифор Шолуденко"), "Очаків" ("Гагра"), "Поті", "Генічеськ" ("Иваново"), "Кременчук" ("Иркутск"), "Лінц" ("Астрахань"), "Маріуполь" ("Хабаровск"), "Миколаїв" ("Кузьма Галкин"), "Олешки" ("Челябинск"), "Феодосія" ("Оренбург");

самохідні судна "Костянтин Боженко", "Олексій Івлєв", "Капітан Гайдай", "Микола Будніков", "Григорій Морозов", "Капітан Антипов", "Капітан Ширков";

службово-допоміжне судно "Кілійський" ("Московський-2");

морське суховантажне судно "Рені" ("Рени");

пасажирське судно "Тиса" ("Волга").

Нагадаємо, в Одесі завершилося голосування щодо перейменування вулиць. Загалом цього разу в переліку опинилося 46 топонімічних об'єктів міста.

Також ми писали, в Українському Дунайському пароплавстві (УДП) планують збільшити кількість перевезень гірсько-металургійної продукції. Наразі йдеться про показник у півтора мільйона тонн на рік.