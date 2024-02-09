Розкрадали майно УДП — НАБУ викликало на допит одеських ексдепутатів

Колишні депутати Віктор Баранський та Віталій Саутьонков. Фото: Одеса медіа

Національне антикорупційне бюро України викликало на допит двох колишніх одеських депутатів від забороненої ОПЗЖ. Йдеться про Віктора Баранського та Віталія Саутьонкова, яких підозрюють у розкраданні майна Дунайського пароплавства.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

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За інформацією відомства, колишні обранці мають з'явитися на виклик 12 лютого. Однак наразі відомо, що від початку війни обидва перебувають за кордоном.

"Вам необхідно прибути 12 лютого 2024 року о 10:30 до Одеського територіального управління НАБУ для допиту в якості підозрюваного та вручення процесуальних документів у кримінальному провадженні", — йдеться у повідомленні.

У чому підозрюють

Влітку 2017 року депутати облради заволоділи ліхтерами, які належали ПрАТ "УДП". На цих баржах посадовці намагалися заробити, залучивши до своєї "справи" ще одного колегу, який був головою правління Дунайського пароплавства.

Зловмисники забезпечили укладення договорів фрахтування з наперед визначеною компанією, не пов’язаною особисто ані з організаторами злочину, ані з підконтрольними їм товариствами. Таким чином вони продали 32 судна, за які отримали 82,654 млн грн.

Надалі їх перегнали до Туреччини, де перебудували на баржі більшої місткості у кількості 12 штук. Після цього баржі були відбуксовані в Україну та оформлені на підконтрольні компанії.

Нагадаємо, в Одесі затримали посадовця Держспоживслужби, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Чоловік систематично вимагав хабарі з молодих підприємців за неперешкоджання діяльності.

Також ми писали, що В Одеській області викрили працівника міграційної служби, який зловживав службовим становищем. Посадовець вимагав хабар за підтвердження дітям громадянства України.