Вимагав хабар за громадянство дитини — в Одесі затримали працівника ДМС

Правоохоронці затримали хабарника. Фото: СБУ

В Одеській області викрили працівника міграційної служби, який зловживав службовим становищем. Посадовець вимагав хабар за підтвердження дітям громадянства України.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі інциденту

Міграційник вимагав гроші з українок, які одружені з іноземцями та потребували довідки для оформлення громадянства своїм дітям. Він спочатку створював штучні перешкоди в отриманні документа, а після цього за додаткову плату допомагав "вирішити" проблему.

За свої "послуги" посадовець отримував 600 доларів США. Наразі відомо про пʼять випадків зловживання службовим становищем.

Яке покарання загрожує

Злочинця вдалося затримати під час отримання чергового "траншу", йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що передбачає до 10 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі затримали посадовця Держспоживслужби, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Чоловік систематично вимагав хабарі з молодих підприємців за неперешкоджання діяльності.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці затримали колишнього помічника судді, якого підозрюють у хабарництві. Правник вимагав від клієнта дві тисячі доларів за закриття адміністративної справи.