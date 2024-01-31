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Требовал взятку за гражданство ребенка — в Одессе задержан работник ГМС

31 января 2024 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Требовал взятку за гражданство ребенка — в Одессе задержан работник ГМС
Правоохранители задержали взяточника. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области разоблачили работника миграционной службы, злоупотреблявшего служебным положением. Чиновник требовал взятку за подтверждение детям гражданства Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали инцидента

Миграционник требовал деньги с украинок, которые замужем за иностранцами и нуждались в справке для оформления гражданства своим детям. Он сначала создавал искусственные препятствия в получении документа, а после этого за дополнительную плату помогал "решить" проблему.

За свои "услуги" чиновник получал 600 долларов США. Сейчас известно о пяти случаях злоупотребления служебным положением.

Какое наказание грозит

Преступника удалось задержать при получении очередного "транша", ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе задержан чиновник Госпотребслужбы, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением. Мужчина систематически требовал взятки с молодых предпринимателей за непрепятствование деятельности.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители задержали бывшего помощника судьи, подозреваемого во взяточничестве. Юрист требовал от клиента две тысячи долларов за закрытие административного дела.

Одесса
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Одесская область
прокуратура
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Новости Одессы
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