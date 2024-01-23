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Вимагав хабар за закриття справи — в Одесі затримали колишнього правника

23 січня 2024 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Вимагав хабар за закриття справи — в Одесі затримали колишнього правника
Правоохоронці затримали зловмисника. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці затримали колишнього помічника судді, якого підозрюють у хабарництві. Правник вимагав від клієнта дві тисячі доларів за закриття адміністративної справи. 

Про це повідомили у Департаменті Стратегічних Розслідувань Нацполіції.

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Деталі хабарницької схеми

28-річний правозахисник пообіцяв містянину посприяти в закритті справи щодо  керування авто у стані алкогольного сп’яніння. За свої "послуги" він попросив 2 000 доларів США. Його затримали під час отримання грошей від "клієнта". 

Правоохоронці вилучили речові докази. Фото: Нацполіція
Гроші, які отримав адвокат. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Наразі колишньому помічнику адвоката повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 5 років увʼязнення. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під варту із правом внесення застави.

Нагадаємо, в Одесі затримали посадовця Держспоживслужби, якого підозрюють в зловживанні службовим становищем. Чоловік систематично вимагав хабарі з молодих підприємців за неперешкоджання діяльності.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило в Одеській області посадовця військкомату на зловживанні службовим положенням. Працівник Білгород-Дністровського РТЦК та СП допомагав чоловікам уникнути мобілізації.  

Одеса
хабар
поліція
Одеська область
Кримінал
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