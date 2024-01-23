Вимагав хабар за закриття справи — в Одесі затримали колишнього правника
В Одесі правоохоронці затримали колишнього помічника судді, якого підозрюють у хабарництві. Правник вимагав від клієнта дві тисячі доларів за закриття адміністративної справи.
Про це повідомили у Департаменті Стратегічних Розслідувань Нацполіції.
Деталі хабарницької схеми
28-річний правозахисник пообіцяв містянину посприяти в закритті справи щодо керування авто у стані алкогольного сп’яніння. За свої "послуги" він попросив 2 000 доларів США. Його затримали під час отримання грошей від "клієнта".
Яке покарання загрожує
Наразі колишньому помічнику адвоката повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 5 років увʼязнення. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під варту із правом внесення застави.
Нагадаємо, в Одесі затримали посадовця Держспоживслужби, якого підозрюють в зловживанні службовим становищем. Чоловік систематично вимагав хабарі з молодих підприємців за неперешкоджання діяльності.
Також ми писали, що Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило в Одеській області посадовця військкомату на зловживанні службовим положенням. Працівник Білгород-Дністровського РТЦК та СП допомагав чоловікам уникнути мобілізації.
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