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Требовал взятку за закрытие дела — в Одессе задержан бывший юрист

23 января 2024 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Требовал взятку за закрытие дела — в Одессе задержан бывший юрист
Правоохранители задержали злоумышленника. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители задержали бывшего помощника судьи, подозреваемого во взяточничестве. Юрист требовал от клиента две тысячи долларов за закрытие административного дела.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

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28-летний правозащитник пообещал горожанину посодействовать в закрытии дела по управлению авто в состоянии алкогольного опьянения. За свои "услуги" он попросил 2000 долларов США. Его задержали при получении денег от "клиента".

Правоохранители изъяли вещественные доказательства. Фото: Нацполиция
Деньги, полученные адвокатом. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

В настоящее время бывшему помощнику адвоката сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу с правом внесения залога.

Напомним, в Одессе задержан чиновник Госпотребслужбы, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением. Мужчина систематически требовал взятки с молодых предпринимателей за непрепятствование деятельности.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило в Одесской области чиновника военкомата на злоупотреблении служебным положением. Сотрудник Белгород-Днестровского РТЦК и СП помогал мужчинам избежать мобилизации.

Одесса
взятка
полиция
Одесская область
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