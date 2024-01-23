Требовал взятку за закрытие дела — в Одессе задержан бывший юрист
В Одессе правоохранители задержали бывшего помощника судьи, подозреваемого во взяточничестве. Юрист требовал от клиента две тысячи долларов за закрытие административного дела.
Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.
Детали взяточнической схемы
28-летний правозащитник пообещал горожанину посодействовать в закрытии дела по управлению авто в состоянии алкогольного опьянения. За свои "услуги" он попросил 2000 долларов США. Его задержали при получении денег от "клиента".
Какое наказание грозит
В настоящее время бывшему помощнику адвоката сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу с правом внесения залога.
Напомним, в Одессе задержан чиновник Госпотребслужбы, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением. Мужчина систематически требовал взятки с молодых предпринимателей за непрепятствование деятельности.
Также мы писали, что Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило в Одесской области чиновника военкомата на злоупотреблении служебным положением. Сотрудник Белгород-Днестровского РТЦК и СП помогал мужчинам избежать мобилизации.
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