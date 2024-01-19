ДБР передало армії білоруський метал, який виявило на одеській митниці
Державне бюро розслідувань (ДБР) передало українським військовим майно білоруської компанії. Йдеться про 61 мільйон доларів США, які знайшли на території Одеського порту та митниці.
Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
Що відомо про вилучене майно
На території порту було 26 тисяч тонн металевої продукції, а на митниці виявили арматуру, труби та сталеві заготівлі, власником яких є компанія з Республіки Білорусь.
Наразі усю продукцію вилучили та передали Збройним силам України. Їхня загальна вартість становить понад 61 мільйон доларів. 412 вагонів з металевою продукцією вже відправилися на допомогу війську.
Нагадаємо, в Одесі затримали посадовця Держспоживслужби, якого підозрюють в зловживанні службовим становищем. Чоловік систематично вимагав хабарі з молодих підприємців за неперешкоджання діяльності.
Також ми писали, що Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило в Одеській області посадовця військкомату на зловживанні службовим положенням. Працівник Білгород-Дністровського РТЦК та СП допомагав чоловікам уникнути мобілізації.
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