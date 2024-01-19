ДБР передало армії білоруський метал, який виявило на одеській митниці

Правоохоронці вилучили металопродукти. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) передало українським військовим майно білоруської компанії. Йдеться про 61 мільйон доларів США, які знайшли на території Одеського порту та митниці.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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На території порту було 26 тисяч тонн металевої продукції, а на митниці виявили арматуру, труби та сталеві заготівлі, власником яких є компанія з Республіки Білорусь.

Наразі усю продукцію вилучили та передали Збройним силам України. Їхня загальна вартість становить понад 61 мільйон доларів. 412 вагонів з металевою продукцією вже відправилися на допомогу війську.

Нагадаємо, в Одесі затримали посадовця Держспоживслужби, якого підозрюють в зловживанні службовим становищем. Чоловік систематично вимагав хабарі з молодих підприємців за неперешкоджання діяльності.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило в Одеській області посадовця військкомату на зловживанні службовим положенням. Працівник Білгород-Дністровського РТЦК та СП допомагав чоловікам уникнути мобілізації.