ГБР передало армии белорусский металл, обнаруженный на одесской таможне

Правоохранители изъяли металлопродукты. Фото: ДБР

Государственное бюро расследований (ГБР) передало украинским военным имущество белорусской компании. Речь идет о 61 миллионе долларов США, найденных на территории Одесского порта и таможни.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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На территории порта находилось 26 тысяч тонн металлической продукции, а на таможне обнаружили арматуру, трубы и стальные заготовки, владельцем которых является компания из Республики Беларусь.

Всю продукцию изъяли и передали Вооруженным силам Украины. Их общая стоимость составила более 61 миллиона долларов. 412 вагонов с металлической продукцией уже отправились на помощь войску.

Напомним, в Одессе задержан чиновник Госпотребслужбы, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением. Мужчина систематически требовал взятки с молодых предпринимателей за непрепятствование деятельности.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило в Одесской области чиновника военкомата на злоупотреблении служебным положением. Сотрудник Белгород-Днестровского РТЦК и СП помогал мужчинам избежать мобилизации.