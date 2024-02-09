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Разворовывали имущество УДП — НАБУ вызвало на допрос одесских экс-депутатов

9 февраля 2024 13:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Разворовывали имущество УДП — НАБУ вызвало на допрос одесских экс-депутатов
Бывшие депутаты Виктор Баранский и Виталий Саутьонков. Фото: Одесса медиа
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос двух бывших одесских депутатов от запрещенной ОПЗЖ. Речь идет о Викторе Баранском и Виталии Саутенкове, подозреваемых в хищении имущества Дунайского пароходства.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

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По информации ведомства, бывшие избранники должны явиться по вызову 12 февраля. Однако известно, что с начала войны оба находятся за границей.

"Вам необходимо прибыть 12 февраля 2024 в 10:30 в Одесское территориальное управление НАБУ для допроса в качестве подозреваемого и вручения процессуальных документов в уголовном производстве", — говорится в сообщении.

В чем подозревают

Летом 2017 года депутаты облсовета завладели фонарями, принадлежавшими ЧАО "УДП". На этих баржах чиновники пытались заработать, привлекая к своему "делу" еще одного коллегу, который был председателем правления Дунайского пароходства.

Злоумышленники обеспечили заключение договоров фрахтования с предопределенной компанией, не связанной лично ни с организаторами преступления, ни с подконтрольными им обществами. Таким образом, они продали 32 судна, за которые получили 82,654 млн грн.

В дальнейшем их перегнали в Турцию, где перестроили на барже большей емкости в количестве 12 штук. После этого баржи были отбуксированы в Украину и оформлены на подконтрольные компании.

Напомним, в Одессе задержан чиновник Госпотребслужбы, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением. Мужчина систематически требовал взятки с молодых предпринимателей за непрепятствование деятельности.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили работника миграционной службы, злоупотреблявшего служебным положением. Чиновник требовал взятку за подтверждение детям гражданства Украины.

Одесса
НАБУ
скандал
коррупция
Одесская область
местные депутаты
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