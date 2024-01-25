Привласнили державні кораблі — двом депутатам Одеської облради повідомили про підозру

Правоохоронці затримали підозрюваного. Фото: САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру двом колишнім депутатам Одеської обласної ради. Посадовців підозрюють у причетності до привласнення 32 судна, що завдало державі понад 80 мільйонів збитків.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Що відомо про злочинну схему

Влітку 2017 року депутат облради заволодів ліхтерами, які належали ПрАТ "УДП". На цих баржах чиновник намагався заробити, залучивши до своєї "справи" ще одного колегу, який був головою правління Дунайського пароплавства.

Зловмисники забезпечили укладення договорів фрахтування з наперед визначеною компанією, не пов’язаною особисто ані з організаторами злочину, ані з підконтрольними їм товариствами. Таким чином вони продали 32 судна, за які отримали 82,654 млн грн.

Надалі їх перегнали до Туреччини, де перебудували баржі більшої місткості у кількості 12 штук. Після цього, баржі були відбуксовані в Україну та оформлені на підконтрольні компанії.

Яке покарання загрожує

Наразі горе-бізнесменів затримали та повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (у редакції статті, чинної на 12.06.2018); ч. 4 ст. 190 (у редакції статті, чинної на 09.11.2018) та ч. 3 ст. 209 (у редакції статті, чинній до 28.04.2020) КК України в залежності від ролі та участі кожного у реалізації злочинної схеми. Їм загрожує до 12 років увʼязнення.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) затримала голову сільради Білгород-Дністровського району, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Посадовець привласнив земельну ділянку на березі лиману, яка належала державі.