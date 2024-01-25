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Присвоили государственные корабли — двум депутатам Одесского облсовета сообщили о подозрении

25 января 2024 18:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Присвоили государственные корабли — двум депутатам Одесского облсовета сообщили о подозрении
Правоохранители задержали подозреваемого. Фото: САП
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении двум бывшим депутатам Одесского областного совета. Чиновников подозревают в причастности к присвоению 32 суда, что нанесло государству более 80 миллионов убытков.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Что известно о преступной схеме

Летом 2017 года депутат облсовета завладел фонарями, принадлежавшими ЧАО "УДП". На этих баржах чиновник пытался заработать, привлекая к своему "делу" еще одного коллегу, который был председателем правления Дунайского пароходства.

Злоумышленники обеспечили заключение договоров фрахтования с предопределенной компанией, не связанной лично ни с организаторами преступления, ни с подконтрольными им обществами. Таким образом, они продали 32 судна, за которые получили 82,654 млн грн.

В дальнейшем их перегнали в Турцию, где перестроили баржи большей емкости в количестве 12 штук. После этого баржи были отбуксированы в Украину и оформлены на подконтрольные компании.

Какое наказание грозит

В настоящее время горе-бизнесменов задержали и сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (в редакции статьи, действующей на 12.06.2018); ч. 4 ст. 190 (в редакции статьи, действующей на 09.11.2018) и ч. 3 ст. 209 (в редакции статьи, действующей до 28.04.2020) УК Украины в зависимости от роли и участия каждого в реализации преступной схемы. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главу сельсовета Белгород-Днестровского района, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Чиновник присвоил принадлежащий государству земельный участок на берегу лимана.

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