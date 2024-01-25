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Привласнив державну землю — в Одесі затримали голову Мологівської ОТГ

25 січня 2024 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Привласнив державну землю — в Одесі затримали голову Мологівської ОТГ
Правоохоронці затримали голову Мологівської ОТГ. Фото: Офіс Генпрокурора
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Служба безпеки України (СБУ) затримала голову сільради Білгород-Дністровського району, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Посадовець привласнив земельну ділянку на березі лиману, яка належала державі.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора України. 

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Що відомо про злочинну схему

Голова Мологівської ОТГ Олег Німачук розробив схему із заволодіння землею комунальної власності на узбережжі лиману у Білгород-Дністровському районі під виглядом її безоплатної приватизації. Він підробив документи про нібито наявність на ділянці будівлі, що дає формальне право для її приватизації, з подальшою видачею рішення сільради про передачу землі у власність.

Таким чином посадовець "подарував" собі 0,25 га землі на узбережжі Дністровського лиману, яку планував продати за 12 тисяч доларів США. Його вдалося затримати під час отримання авансу у сумі трьох тисяч доларів. 

Яке покарання загрожує

Наразі голову ОТГ затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 209 КК України. Йому загрожує до восьми років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до схеми. 

Нагадаємо, прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо керівника підприємства, яке виграло тендер на ремонт укриття школи у Пересипському районі. Підрядник підробив документи та привласнив майже 300 тисяч гривень державних коштів. 

Також ми писали, що в Одесі судитимуть жінку, яка привласнила чужу ділянку землі. Містянка підробила документи про будування магазину в Київському районі.  

СБУ
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