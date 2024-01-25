Присвоил государственную землю — в Одессе задержали главу Мологовской ОТГ

Правоохранители задержали главу Мологовской ОТГ. Фото: Офис Генпрокурора

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главу сельсовета Белгород-Днестровского района, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Чиновник присвоил принадлежащий государству земельный участок на берегу лимана.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины.

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Что известно о преступной схеме

Глава Мологовской ОТГ Олег Нимачук разработал схему по завладению землей коммунальной собственности на побережье лимана в Белгород-Днестровском районе под видом ее безвозмездной приватизации. Он подделал документы о якобы наличии на участке здания, дающего формальное право для его приватизации, с последующей выдачей решения сельсовета о передаче земли в собственность.

Таким образом, чиновник "подарил" себе 0,25 га земли на побережье Днестровского лимана, которую планировал продать за 12 тысяч долларов США. Его удалось задержать при получении аванса в сумме трех тысяч долларов.

Какое наказание грозит

В настоящее время главу ОТГ задержали и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 209 УК Украины. Ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных к схеме.

Напомним, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя предприятия, выигравшего тендер на ремонт укрытия школы в Пересыпском районе. Подрядчик поддел документы и присвоил почти 300 тысяч гривен государственных средств.

Также мы писали, что в Одессе будут судить женщину, которая присвоила чужой участок земли. Жительница города подделала документы о строительстве магазина в Киевском районе.