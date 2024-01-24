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Одеситка привласнила землю громади — яке покарання загрожує

24 січня 2024 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеситка привласнила землю громади — яке покарання загрожує
Жінка на допиті у правоохоронців. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі судитимуть жінку, яка привласнила чужу ділянку землі. Містянка підробила документи про будування магазину в Київському районі.  

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Що відомо про інцидент

Мешканка Одеси надала правоохоронцям документи про правовласність на магазин по вулиці Шишкіна, у якому йшлося, що будівля була зведена у 1992 році. Але насправді споруда зʼявилася пізніше, а жінка підробила папери, щоб привласнити ділянку площею 78,8 квадратних метрів. 

Яке покарання загрожує

Наразі жінку затримали та повідомили про підозру за частиною 3 статті 197-1 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до трьох років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, правоохоронці затримали організаторів мережі підпільних гральних закладів, які "працювали" у найбільших містах України. Зокрема, у центральному районі Одеси припинили діяльність "покерної" з місячними мільйонними оборудками.

Також ми писали, що в Одесі викрили місцевого мешканця, який займався шахрайством в Інтернеті. Чоловік опублікував оголошення про продаж мобільних телефонів, яких насправді не мав. 

Одеса
поліція
шахрайство
Одеська область
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