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Не дочекалась свого авто — одеситка стала жертвою інтернет-шахрая

20 січня 2024 13:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Не дочекалась свого авто — одеситка стала жертвою інтернет-шахрая
Перепродана автівка. Фото: Нацполіція
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одеситка, яка купила автомобіль на закордонному онлайн-аукціоні, стала жертвою інтернет-шахрая. Перевізник машини перепродав її іншому мешканцю міста.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області

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Деталі схеми 

Відомо, що одеситка у вересні 2021 року, придбала автомобіль "Honda HR-V LX" за майже 10 тисяч доларів США. Про перевезення машини вона домовилась із керівником спеціалізованої компанії, яка надавала відповідні послуги. Однак чоловік, розмитнивши її транспортний засіб, продав його іншому жителю Одеси за 10 тисяч доларів, видавши за свій. У результаті досудового розслідування виявилося, що зловмисник також використав чужі документи на авто, щоб провести шахрайську операцію.

Яке покарання

Правоохоронці повідомили шахраю про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Санкція її передбачає до трьох років позбавлення волі за заволодіння чужим майном. Наразі, транспортний засіб, що був проданий, вилучений поліцією як речовий доказ. Справа перебуває на стадії слідства, а обрання запобіжного заходу підозрюваному розглядається.

Інші випадки шахрайства

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці викрили неповнолітню дівчинку, яку підозрюють у шахрайстві. Підліток продавала в Інтернеті неіснуючий одяг. 

Також ми писали, що в Одеській області викрили місцеву мешканку, яка займалася шахрайськими схемами в Інтернеті. Жінка продавала у мережі мотоцикл, якого насправді не мала. 

Додамо, в  Одесі викрили місцевого мешканця, який займався шахрайством в Інтернеті. Чоловік опублікував оголошення про продаж мобільних телефонів, яких насправді не мав. 

Одеса
авто
шахрайство
Одеська область
Одеська ОДА
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