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Продавала в Інтернеті неіснуючий мотоцикл — на Одещині затримали шахрайку

4 січня 2024 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Продавала в Інтернеті неіснуючий мотоцикл — на Одещині затримали шахрайку
Поліцейські затримали жінку. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області викрили місцеву мешканку, яка займалася шахрайськими схемами в Інтернеті. Жінка продавала у мережі мотоцикл, якого насправді не мала. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі діяльності в Інтернеті

Мешканка Ізмаїла разом зі своїм знайомим розробили злочинний план збагачення в мережі на довірливих громадянах. Вони розмістили у кількох соціальних мережах оголошення про продаж мотоцикла, якого насправді не мали. А коли до них телефонували потенційні покупці, просили перерахувати на картку передоплату.

Щойно введені в оману громадяни надсилали зловмисникам гроші, ті більше не виходили на зв’язок. Таким чином шахраям вдалося ошукати девʼятьох громадян, привласнивши 215 тисяч гривень. 

Яке покарання загрожує

Наразі жінку затримали за місцем проживання та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до трьох років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило посадовця, який "заробляв" на зернотрейдерах. Працівник Укртрансбезпеки за хабар пропускав фури, які не відповідали габаритно-ваговим нормам.

Також ми писали, що в Одесі викрили місцевого мешканця, який займався шахрайством в Інтернеті. Чоловік опублікував оголошення про продаж мобільних телефонів, яких насправді не мав. 

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