Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Продавала в Интернете несуществующий мотоцикл — на Одесчине задержали мошенницу arrow

Продавала в Интернете несуществующий мотоцикл — на Одесчине задержали мошенницу

4 января 2024 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Продавала в Интернете несуществующий мотоцикл — на Одесчине задержали мошенницу
Полицейские задержали женщину. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области разоблачили местную жительницу, которая занималась мошенническими схемами в Интернете. Женщина продавала в сети мотоцикл, которого на самом деле не было.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали деятельности в Интернете

Жительница Измаила вместе со своим знакомым разработали преступный план обогащения в сети на доверчивых гражданах. Они разместили в нескольких социальных сетях объявления о продаже мотоцикла, которого на самом деле не было. А когда к ним звонили потенциальные покупатели, просили перечислить на карту предоплату.

Только введенные в заблуждение граждане присылали злоумышленникам деньги, те больше не выходили на связь. Таким образом мошенникам удалось обмануть девять граждан, присвоив 215 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

Женщину задержали по месту жительства и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса. Ей грозит до трех лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило чиновника, который "зарабатывал" на зернотрейдерах. Работник Укртрансбезопасности за взятку пропускал фуры, не соответствующие габаритно-весовым нормам.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили местного жителя, занимавшегося мошенничеством в Интернете. Мужчина опубликовал объявления о продаже мобильных телефонов, которых на самом деле не было.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме