Продавала в Интернете несуществующий мотоцикл — на Одесчине задержали мошенницу

Полицейские задержали женщину. Фото: Нацполиция

В Одесской области разоблачили местную жительницу, которая занималась мошенническими схемами в Интернете. Женщина продавала в сети мотоцикл, которого на самом деле не было.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали деятельности в Интернете

Жительница Измаила вместе со своим знакомым разработали преступный план обогащения в сети на доверчивых гражданах. Они разместили в нескольких социальных сетях объявления о продаже мотоцикла, которого на самом деле не было. А когда к ним звонили потенциальные покупатели, просили перечислить на карту предоплату.

Только введенные в заблуждение граждане присылали злоумышленникам деньги, те больше не выходили на связь. Таким образом мошенникам удалось обмануть девять граждан, присвоив 215 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

Женщину задержали по месту жительства и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса. Ей грозит до трех лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило чиновника, который "зарабатывал" на зернотрейдерах. Работник Укртрансбезопасности за взятку пропускал фуры, не соответствующие габаритно-весовым нормам.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили местного жителя, занимавшегося мошенничеством в Интернете. Мужчина опубликовал объявления о продаже мобильных телефонов, которых на самом деле не было.