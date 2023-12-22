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Привласнив гроші зернотрейдерів — в Одесі викрили підприємця-шахрая

22 грудня 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Привласнив гроші зернотрейдерів — в Одесі викрили підприємця-шахрая
Чоловік привласнив гроші. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі викрили підприємця у привласненні грошей зернотрейдера. Працівник приватної сільськогосподарської фірми підробив документацію на перевезення збіжжя.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі шахрайської схеми

Працівник компанії, яка займається вирощуванням та продажем зернових культур, за дорученням керівника отримав в іншої фірми, з якою вони співпрацюють, 300 тисяч доларів США для виплати заборгованої за кілька місяців заробітної плати декільком перевізникам збіжжя. Частину грошей чоловік передав за призначенням,  а частину вирішив привласнити.

У змові з другом зловмисник віддав йому "наживу" у розмірі 182 тисяч доларів, а сам зв’язався з керівником і повідомив, що на нього напали незнайомці, пригрозили ножем та забрали готівку. Плутанина у розповідях підлеглого наштовхнула керівника на підозру, що той говорить неправду, і він звернувся у поліцію.

Яке покарання загрожує

Наразі шахрая затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одеському районі затримали етнічну злочинну групу. Правопорушників підозрюють у пограбуванні торгового павільйону на ринку "7 кілометр".

Також ми писали, що в Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні містянина. Зловмисник вирвав у потерпілого з рук сумку та втік з нею. 

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