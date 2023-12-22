Обікрали павільйон зі шкарпетками — в Одеському районі затримали злочинців

Правоохоронці затримали шахраїв. Фото: Нацполіція

В Одеському районі затримали етнічну злочинну групу. Правопорушників підозрюють у пограбуванні торгового павільйону на ринку "7 кілометр".

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі пограбування

Правопорушники забрали речі з торговельного контейнера і зачинили його, повісивши на двері нові замки замість пошкоджених, аби ніхто відразу не помітив злочину. Своїми діями вони спричинили підприємиці збитків майже на 250 тисяч гривень. Це помітила власниця павільйону, яка звернулася до поліції.

Під час втечі злочинці натрапили на камеру спостереження, завдяки якій їх впізнали та затримали. Ними виявилися мешканці Одеського району, які намагалися "заробити" на продажі шкарпеток перед святами.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіків затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років увʼязнення. Слідство триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до даного злочину, та місцеперебування викраденого майна.

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок іноземцю, який вчинив розбійний напад на містянку. Відомо, що злочинець вкрав у потерпілої телефон, вдарив її в обличчя та втік.

Також ми писали, що в Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні містянина. Зловмисник вирвав у потерпілого з рук сумку та втік з нею.