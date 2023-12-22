Обворовали павильон с носками — в Одесском районе задержали преступников

Правоохранители задержали мошенников. Фото: Нацполиция

В Одесском районе задержана этническая преступная группа. Правонарушителей подозревают в ограблении торгового павильона на рынке "7 километр".

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали ограбления

Правонарушители забрали вещи из торгового контейнера и закрыли его, повесив на дверь новые замки вместо поврежденных, чтобы никто сразу не заметил преступления. Своими действиями они нанесли предпринимателю убытки почти на 250 тысяч гривен. Это заметила владелица павильона, которая обратилась в полицию.

Во время бегства преступники наткнулись на камеру наблюдения, благодаря которой их узнали и задержали. Ими оказались жители Одесского района, пытавшиеся "заработать" на продаже носков перед праздниками.

Какое наказание грозит

Мужчин задержали и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. Им грозит до 8 лет тюрьмы. Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению, и местонахождение похищенного имущества.

Напомним, в Одессе вынесли приговор иностранцу, совершившему разбойное нападение на горожанку. Известно, что преступник украл у потерпевшей телефон, ударил ее в лицо и скрылся.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили мужчину, подозреваемого в ограблении горожанина. Злоумышленник вырвал у потерпевшего из рук сумку и скрылся с ней.