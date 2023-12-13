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В Одесі затримали грабіжника-рецидивіста

13 грудня 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали грабіжника-рецидивіста
Чоловік краде сумку. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні містянина. Зловмисник вирвав у потерпілого з рук сумку та втік з нею. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі інциденту

Раніше судимий чоловік на вулиці Старорізничній одесита зі шкіряною сумкою і вирішив вкрасти її. Зірвавши сумку з потерпілого, правопорушник втік на сусідню вулицю, де почав роздивлятися її вміст.

У сумці було понад 13 тисяч гривень, ключі від автівки, гаманець з грошима, банківські картки, паспорт та інші документи. Гаманець з готівкою, чоловік витратив на власні потреби, а все інше викинув. 

Пізніше потерпілий звернувся до поліції. Затримали горе-крадія за кілька днів.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 та ч. 3 ст. 357. Йому загрожує до 10 років увʼязнення. Слідство триває. 

Інші крадіжки майна на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили колишнього очільника районної ради. Чиновника судитимуть за викрадення швидкісного катера Держекоінспекції вартістю 2,7 мільйона гривень.

Також ми писали, що в Одесі викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у привласненні чужого транспортного засобу. Чоловік вкрав у жінки мотоцикл та вимагав за нього викуп.

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