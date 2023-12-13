В Одесі затримали грабіжника-рецидивіста
В Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні містянина. Зловмисник вирвав у потерпілого з рук сумку та втік з нею.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Деталі інциденту
Раніше судимий чоловік на вулиці Старорізничній одесита зі шкіряною сумкою і вирішив вкрасти її. Зірвавши сумку з потерпілого, правопорушник втік на сусідню вулицю, де почав роздивлятися її вміст.
У сумці було понад 13 тисяч гривень, ключі від автівки, гаманець з грошима, банківські картки, паспорт та інші документи. Гаманець з готівкою, чоловік витратив на власні потреби, а все інше викинув.
Пізніше потерпілий звернувся до поліції. Затримали горе-крадія за кілька днів.
Яке покарання загрожує
Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 та ч. 3 ст. 357. Йому загрожує до 10 років увʼязнення. Слідство триває.
Інші крадіжки майна на Одещині
Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили колишнього очільника районної ради. Чиновника судитимуть за викрадення швидкісного катера Держекоінспекції вартістю 2,7 мільйона гривень.
Також ми писали, що в Одесі викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у привласненні чужого транспортного засобу. Чоловік вкрав у жінки мотоцикл та вимагав за нього викуп.
Читайте Новини.LIVE!