В Одесі затримали грабіжника-рецидивіста

Чоловік краде сумку. Фото: pixabay

В Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні містянина. Зловмисник вирвав у потерпілого з рук сумку та втік з нею.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Раніше судимий чоловік на вулиці Старорізничній одесита зі шкіряною сумкою і вирішив вкрасти її. Зірвавши сумку з потерпілого, правопорушник втік на сусідню вулицю, де почав роздивлятися її вміст.

У сумці було понад 13 тисяч гривень, ключі від автівки, гаманець з грошима, банківські картки, паспорт та інші документи. Гаманець з готівкою, чоловік витратив на власні потреби, а все інше викинув.

Пізніше потерпілий звернувся до поліції. Затримали горе-крадія за кілька днів.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 та ч. 3 ст. 357. Йому загрожує до 10 років увʼязнення. Слідство триває.

Інші крадіжки майна на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили колишнього очільника районної ради. Чиновника судитимуть за викрадення швидкісного катера Держекоінспекції вартістю 2,7 мільйона гривень.

Також ми писали, що в Одесі викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у привласненні чужого транспортного засобу. Чоловік вкрав у жінки мотоцикл та вимагав за нього викуп.