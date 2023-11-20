Вкрав катер у Держекоінспекції — на Одещині судитимуть посадовця

Чоловіка затримали правоохоронці. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеській області на лаву підсудних відправили колишнього очільника районної ради. Чиновника судитимуть за викрадення швидкісного катера Держекоінспекції вартістю 2,7 мільйона гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі інциденту

Наразі відомо, що підозрюваним став колишній голова Білгород-Дністровської районної ради Григорій Мельниченко, який за сумісництвом є зятем Сергія Гринивецького. Експосадовець під приводом "збереження державного майна від ворожих обстрілів" заволодів швидкісним катером TUNA 865 Cabin з двома підвісними двигунами та автомобільним причепом.

Він залякав установу, що у разі влучання вони не зможуть просити відшкодування від держави, тому краще оформити плавзасіб на чиновника. Надалі обвинувачений перевіз катер у начебто безпечне місце на територію заводу у м. Біляївка та розпорядився ним на власний розсуд.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіка відправили на лаву підсудних. Йому загрожує покарання за ч. 3 ст. 289 КК України, що передбачає ув'язнення до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили колишнього державного реєстратора, якого підозрюють у незаконному привласненні майна громади. Відомо, що підозрюваний заволодів прибудовою будівлі, вартість якої становить майже 5 мільйонів гривень.

Також ми писали, що на Одещині правоохоронці розкрили випадок корупції, пов'язаної з Державною податковою службою (ДПС). Керівна особа одного з управлінь Південного міжрегіонального управління ДПС запропонувала підприємцю поновити його діяльність за хабар у розмірі 5 тисяч доларів США.