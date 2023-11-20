Украл катер у Госэкоинспекции — на Одесчине будут судить чиновника

Мужчину задержали правоохранители. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области на скамью подсудимых отправили бывшего главу районного совета. Чиновника будут судить за угон скоростного катера Госэкоинспекции стоимостью 2,7 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали инцидента

Чиновник под предлогом "сохранения государственного имущества от вражеских обстрелов" завладел скоростным катером "TUNA" 865 Cabin с двумя подвесными двигателями и автомобильным прицепом. Он запугал учреждение, что в случае попадания они не смогут просить возмещения от государства, поэтому лучше оформить плавсредство на чиновника. В дальнейшем обвиняемый перевез катер в якобы безопасное место на территорию завода в г. Беляевка и распорядился им по собственному усмотрению.

Какое наказание грозит

Мужчину отправили на скамью подсудимых. Ему грозит наказание по ч. 3 ст. 289 УК Украины, что предусматривает заключение до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили бывшего государственного регистратора, подозреваемого в незаконном присвоении имущества общины. Известно, что подозреваемый завладел пристройкой здания, стоимость которого составляет около 5 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли случай коррупции, связанной с Государственной налоговой службой (ГНС). Руководитель одного из управлений Южного межрегионального управления ГНС предложил предпринимателю возобновить его деятельность за взятку в размере 5 тысяч долларов США.