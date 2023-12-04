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Погрожували зброєю — в Одесі затримали двох крадіїв

4 грудня 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Погрожували зброєю — в Одесі затримали двох крадіїв
Правоохоронці проводять обшуки в оселі хлопців. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі викрили двох молодиків, яких підозрюють у розбійному нападі. Студенти зі зброєю відібрали речі у перехожих та втtкли з місця події.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі інциденту

Двоє юнаків зустріли студентів ВНЗ на вулиці Фонтанська дорога та, спрямувавши у їхній бік пістолет, відібрали у сумки, телефони, банківські картки й документи. Своїми діями нападники завдали хлопцям збитків більш ніж на 60 тисяч гривень. 

Потерпілі одразу ж повідомили про грабіж поліцію, горе-крадіїв затримали за кілька годин після інциденту. 

Яке покарання загрожує

Наразі обидва злочинці перебувають під вартою, їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України, що передбачає увʼязнення до 15 років з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Інші крадіжки майна на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили колишнього очільника районної ради. Чиновника судитимуть за викрадення швидкісного катера Держекоінспекції вартістю 2,7 мільйона гривень.

Також ми писали, що в Одесі викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у привласненні чужого транспортного засобу. Чоловік вкрав у жінки мотоцикл та вимагав за нього викуп.

Додамо, в Одеській області на лаву підсудних відправили чотирьох крадіїв. Мешканці Білгород-Дністровського району обікрали сусідів та намагалися уникнути правосуддя.

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