Погрожували зброєю — в Одесі затримали двох крадіїв
В Одесі викрили двох молодиків, яких підозрюють у розбійному нападі. Студенти зі зброєю відібрали речі у перехожих та втtкли з місця події.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Деталі інциденту
Двоє юнаків зустріли студентів ВНЗ на вулиці Фонтанська дорога та, спрямувавши у їхній бік пістолет, відібрали у сумки, телефони, банківські картки й документи. Своїми діями нападники завдали хлопцям збитків більш ніж на 60 тисяч гривень.
Потерпілі одразу ж повідомили про грабіж поліцію, горе-крадіїв затримали за кілька годин після інциденту.
Яке покарання загрожує
Наразі обидва злочинці перебувають під вартою, їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України, що передбачає увʼязнення до 15 років з конфіскацією майна. Слідство триває.
Інші крадіжки майна на Одещині
Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили колишнього очільника районної ради. Чиновника судитимуть за викрадення швидкісного катера Держекоінспекції вартістю 2,7 мільйона гривень.
Також ми писали, що в Одесі викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у привласненні чужого транспортного засобу. Чоловік вкрав у жінки мотоцикл та вимагав за нього викуп.
Додамо, в Одеській області на лаву підсудних відправили чотирьох крадіїв. Мешканці Білгород-Дністровського району обікрали сусідів та намагалися уникнути правосуддя.
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