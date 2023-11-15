На Одещині викрили чотирьох горе-крадіїв

Людина за ґратами. Фото: pixabay

В Одеській області на лаву підсудних відправили чотирьох крадіїв. Мешканці Білгород-Дністровського району обікрали сусідів та намагалися уникнути правосуддя.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі шахрайських схем

Жителька Татарбунарської ОТГ обікрала будинки двох односельчанок, проникнувши всередину через незачинені вікна. Там жінка вкрала готівку та продукти з холодильника. Викрадені напої та їжу вона встигла вжити, а гроші — витратити на власні потреби.

А мешканець Татарбунар двічі обікрав місцеву крамницю побутових товарів однієї із торговельних мереж. Чоловік вирішив привласнити бездротові навушники та два павербанки. Коли злочинець дізнався про розшук, викинув викрадені гаджети.

Водночас житель Мологівської ОТГ вкрав мобільний телефон у сусіда під час застілля. Чоловіка розшукали та повернули гаджет власнику.

Ще один випадок стався з підлітком з Сергіївки викрав мобільний телефон з сумки перехожої та втік з місця події. Розшукати горе-крадія вдалося за декілька днів.

Яке покарання загрожує

Усім фігурантам повідомили про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили шахрайську схему з продажу портативних зарядних пристроїв. Відомо, що "торговець" намагався збути неіснуючий товар з камери у слідчому ізоляторі.

Додамо, в Одесі винесли вирок зловмиснику, який продавав фіктивні талони на пальне та вкрав засоби зв'язку у багатоповерхівці. За період своєї діяльності правопорушник завдав шкоди десятьом містянам.