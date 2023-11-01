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Продавав неіснуючі гаджети — в одеському СІЗО викрили шахрая

1 листопада 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В одеському СІЗО викрили шахрая
Поліція викрила шахрая. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці викрили шахрайську схему з продажу портативних зарядних пристроїв. Відомо, що "торговець" намагався збути неіснуючий товар з камери у слідчому ізоляторі. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.  

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Деталі схеми

Неодноразово судимий чоловік розміщував повідомлення про продаж зарядних пристроїв на різних маркетплейсах в Інтернеті. Після того, як "покупець" надсилав на карту завдаток у 500 гривень, горе-бізнесмен блокував людей. Таким чином шахрай встиг ошукати 16 громадян. 

Що знайшли під час обшуків

  • мобільний телефон;
  • сім-картку;
  • банківську картку. 

Яке покарання загрожує

Шахраю повідомили про підозру  за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує додатково до трьох років ув’язнення. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок зловмиснику, який продавав фіктивні талони на пальне та вкрав засоби зв'язку у багатоповерхівці. За період своєї діяльності правопорушник завдав шкоди десятьом містянам.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили шахрая, який розміщував фейкові повідомлення про продаж розумних годинників. Горе-підприємець таким чином встиг ошукати вісьмох людей.

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