В одеському СІЗО викрили шахрая

Поліція викрила шахрая. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці викрили шахрайську схему з продажу портативних зарядних пристроїв. Відомо, що "торговець" намагався збути неіснуючий товар з камери у слідчому ізоляторі.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі схеми

Неодноразово судимий чоловік розміщував повідомлення про продаж зарядних пристроїв на різних маркетплейсах в Інтернеті. Після того, як "покупець" надсилав на карту завдаток у 500 гривень, горе-бізнесмен блокував людей. Таким чином шахрай встиг ошукати 16 громадян.

Що знайшли під час обшуків

мобільний телефон;

сім-картку;

банківську картку.

Яке покарання загрожує

Шахраю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує додатково до трьох років ув’язнення. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок зловмиснику, який продавав фіктивні талони на пальне та вкрав засоби зв'язку у багатоповерхівці. За період своєї діяльності правопорушник завдав шкоди десятьом містянам.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили шахрая, який розміщував фейкові повідомлення про продаж розумних годинників. Горе-підприємець таким чином встиг ошукати вісьмох людей.