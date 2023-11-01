Продавав неіснуючі гаджети — в одеському СІЗО викрили шахрая
В Одесі правоохоронці викрили шахрайську схему з продажу портативних зарядних пристроїв. Відомо, що "торговець" намагався збути неіснуючий товар з камери у слідчому ізоляторі.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Деталі схеми
Неодноразово судимий чоловік розміщував повідомлення про продаж зарядних пристроїв на різних маркетплейсах в Інтернеті. Після того, як "покупець" надсилав на карту завдаток у 500 гривень, горе-бізнесмен блокував людей. Таким чином шахрай встиг ошукати 16 громадян.
Що знайшли під час обшуків
- мобільний телефон;
- сім-картку;
- банківську картку.
Яке покарання загрожує
Шахраю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує додатково до трьох років ув’язнення. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, в Одесі винесли вирок зловмиснику, який продавав фіктивні талони на пальне та вкрав засоби зв'язку у багатоповерхівці. За період своєї діяльності правопорушник завдав шкоди десятьом містянам.
Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили шахрая, який розміщував фейкові повідомлення про продаж розумних годинників. Горе-підприємець таким чином встиг ошукати вісьмох людей.
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