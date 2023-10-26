В Одесі винесли вирок чоловіку, який продавав фальшиві талони на бензин

Суддя виносить вирок. Фото ілюстративне: google.com

В Одесі винесли вирок зловмиснику, який продавав фіктивні талони на пальне та вкрав засоби зв'язку у багатоповерхівці. За період своєї діяльності правопорушник завдав шкоди десятьом містянам.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці злочинної діяльності

Чоловік розміщував в Інтернеті оголошення про продаж талонів на пальне за заниженою ціною. Зустрічаючись з покупцями, він передавав їм несправжні талони номіналом 20 літрів на бензин А-95, та отримував по 500 гривень за кожен. Коли ж людям на АЗС відмовили у придбанні пального, вони звернулися до поліції.

Крім того, зловмисник вкрав 16 метрів кабелю зв’язку та трьох розподільчих телефонних боксів з під’їзду однієї з багатоповерхівок. Викрадене майно він планував здати до пункту прийому металобрухту, але не встиг, оскільки був затриманий.

Який вирок виніс суд

За повторні правопорушення чоловікові висунули обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: частиною 4 статті 185 (крадіжка) та частинами 1 та 2 статті 190 (шахрайство). Йому призначили 5 років ув'язнення.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили шахрая, який розміщував фейкові повідомлення про продаж розумних годинників. Горе-підприємець таким чином встиг ошукати вісьмох людей.