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В Одесі затримали чоловіка, який продавав неіснуючі гаджети

25 жовтня 2023 15:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали чоловіка, який продавав неіснуючі гаджети
Жінка проводить Інтернет-оплату. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці викрили шахрая, який розміщував фейкові повідомлення про продаж розумних годинників. Горе-підприємець таким чином встиг ошукати вісьмох людей.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області. 

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Деталі шахрайської схеми

Одесит розмістив на одному з популярних маркетплейсів оголошення про продаж смартгодинників. Фото та детальну інформацію про товар, якого насправді не мав, зловмисник "позичив" з аналогічних оголошень та зазначив ціну за годинник в розмірі 500 гривень, що була значно нижчою від ринкової. Таким чином шахрай встиг "заробити" 4 тисяч гривень. 

Яке покарання загрожує

Чоловікові повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йому загрожує ув'язнення до трьох років. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі викрили шахраїв, які допомагали іноземцям у "прискоренні" отримання українського громадянства. За час своєї діяльності чоловікам вдалося "заробити" понад 100 тисяч доларів. 

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