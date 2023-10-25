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В Одессе задержан мужчина, продававший несуществующие гаджеты

25 октября 2023 15:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержали мужчину, продававшего несуществующие гаджеты
Женщина производит Интернет-оплату. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители разоблачили мошенника, размещавшего фейковые сообщения о продаже умных часов. Горе-предприниматель таким образом успел обмануть восемь человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали мошеннической схемы

Одессит разместил на одном из популярных маркетплейсов объявления о продаже смарт-часов. Фото и подробную информацию о товаре, которого на самом деле не имел, злоумышленник "одолжил" из аналогичных объявлений и отметил цену за часы в размере 500 гривен, что было значительно ниже рыночной. Таким образом, мошенник успел "заработать" 4 тысячи гривен.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса. Ему грозит заключение до трех лет. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе разоблачили мошенников, которые помогали иностранцам в "ускорении" получения украинского гражданства. За время своей деятельности мужчинам удалось "заработать" более 100 тысяч долларов.

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