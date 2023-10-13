На Одещині затримали митників-шахраїв

Шахраїв затримали на місці злочину. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру у хабарництві керівництво одного з постів Одеської митниці. Чоловік зі своїм підлеглим налагодили схему отримання хабарів за безперешкодне оформлення імпортних товарів.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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За інформацією відомства, посадовці на постійній основі отримували "відкат" від компаній-імпортерів за кожен перевезений контейнер у розмірі 200 доларів США.

Слідчі бюро встановили декілька фактів незаконного перетину кордону, на яких митники "нажилися" на суму 2,4 тис. доларів США.

Яке покарання загрожує

Наразі фігурантів затримали та повідомили про підозру ч. 3 ст. 368 КК України. Шахраям загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці затримали організатора та одного із членів злочинної групи, які причетні до схеми незаконного переправлення призовників через кордон за грошову винагороду. Зловмисникам загрожує великий термін ув'язнення.

Також на території Одеської області прикордонники з Білгород-Дністровського загону успішно запобігли незаконному перетину кордону. Загалом не дали втекти п'ятьом чоловікам призовного віку.