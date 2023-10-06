В Одесі викрили злочинну схему

Підозрюваного затримали фахівці ДБР. Фото: ДБР

В Одесі виявили злочинну схему видачі "білих квитків" депутатам та їхнім родичам. Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили шахраїв в одному з районних ТЦК.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Читайте також:

За інформацією відомства, військовий Одеського РТЦК та СП за гроші допомагав зніматись з військового обліку чоловікам призовного віку. Основними клієнтами були місцеві народні обранці та їхнє наближене коло осіб.

Деталі схеми

Правоохоронці встановили, що за 12 тисяч доларів США їм вигадували діагнози та готували відповідні документи щодо непридатності для військової служби. Це давало змогу безперешкодно знімати ухилянтів з військового обліку. Допомагала чоловікові з пошуком знайома з органів самоврядування, також жінка відповідала за оплату.

Наразі відомо, що таким чином зловмисники допомогли уникнути мобілізації 10 "віп-ухилянтам".

Яке покарання загрожує

Затриманим вже повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення їх від посади. Їм загрожує ув'язнення до 10 років.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці затримали організатора та одного із членів злочинної групи, які причетні до схеми незаконного переправлення призовників через кордон за грошову винагороду. Зловмисникам загрожує великий термін ув'язнення.

Також на території Одеської області прикордонники з Білгород-Дністровського загону успішно запобігли незаконному перетину кордону. Загалом не дали втекти п'ятьом чоловікам призовного віку.