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Продавали "белые билеты" чиновникам: в Одессе разоблачили преступную схему

6 октября 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе разоблачили преступную схему
Подозреваемый был задержан специалистами ДБР. Фото: ДБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе обнаружили преступную схему выдачи "белых билетов" депутатам и родственникам. Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) разоблачили мошенников в одном из районных ТЦК.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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По информации ведомства, военный Одесского РТЦК и СП за деньги помогал сниматься с военного учета мужчинам призывного возраста. Основными клиентами были местные избранники и их приближенный круг лиц.

Детали схемы

Правоохранители установили, что за 12 тысяч долларов США им придумывали диагнозы и готовили соответствующие документы по поводу непригодности для военной службы. Это позволяло беспрепятственно снимать уклонистов с военного учета. Помогала мужчине с поиском знакомая из органов самоуправления, также женщина отвечала за оплату.

Пока известно, что таким образом злоумышленники помогли избежать мобилизации 10 "вип-уклонистам".

Какое наказание грозит

Задержанным уже доложено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении их от должности. Им грозит заключение до 10 лет.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали организатора и одного из членов преступной группы, причастных к схеме незаконной переправки призывников через границу за денежное вознаграждение. Злоумышленникам грозит большой срок заключения.

Также на территории Одесской области пограничники из Белгород-Днестровского отряда успешно предотвратили незаконное пересечение границы. В общем, не дали сбежать пяти мужчинам призывного возраста.

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