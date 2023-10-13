В Одесской области задержали таможенников-мошенников

Мошенников задержали с поличным. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении во взяточничестве руководству одного из постов Одесской таможни. Мужчина со своим подчиненным наладили схему получения взяток за беспрепятственное оформление импортных товаров.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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По информации ведомства, должностные лица на постоянной основе получали "откат" от компаний-импортеров за каждый перевозимый контейнер в размере 200 долларов США.

Следователи установили несколько фактов незаконного пересечения границы, на которых таможенники "нажились" на сумму 2,4 тыс. долларов США.

Какое наказание грозит

В настоящее время фигуранты задержаны и сообщили о подозрении ч. 3 ст. 368 УК Украины. Мошенникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали организатора и одного из членов преступной группы, причастных к схеме незаконной переправки призывников через границу за денежное вознаграждение. Злоумышленникам грозит большой срок заключения.

Также на территории Одесской области пограничники из Белгород-Днестровского отряда успешно предотвратили незаконное пересечение границы. В общем, не дали сбежать пяти мужчинам призывного возраста.