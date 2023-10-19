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В Одесі затримали інтернет-шахраїв

19 жовтня 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали Інтернет-шахраїв
Поліція працює на місці злочину. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі викрили шахраїв, які допомагали іноземцям у "прискоренні" отримання українського громадянства. За час своєї діяльності чоловікам вдалося "заробити" понад 100 тисяч доларів. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі шахрайської схеми

Зловмисники створювали фейкові профілі в Інтернеті, у яких обіцяли пришвидшити бюрократичні моменти у державних органах. Після отримання грошей одразу блокували "клієнта" та зникали. 

"За оформлення українського громадянства зловмисники отримали від жінки 44 тисячі доларів, а згодом, посилаючись на труднощі в оформленні, ще 14 тисяч доларів", — йдеться у повідомленні. 

Також шахраї за 300 тисяч доларів пообіцяли потерпілій допомогу своїх знайомих - спеціалістів в сфері ІТ, у створенні навчальної онлайн-платформи. Однак через брак всієї суми для розрахунку "друзі" запропонували жінці заробити, вклавши наявні 75 тисяч доларів у крипто-біржу. Передавши кошти, одеситка отримала на свій рахунок крипто-монети, які не мають вартості на ринку крипто-валют.

Після цього чоловіки змінили номери телефонів та знову зникли. 

Яке покарання загрожує

Злочинців затримали та повідомили про підозру за ч.2 ст.28 та ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України. Їм загрожує ув'язнення до дванадцяти років з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці затримали організатора та одного із членів злочинної групи, які причетні до схеми незаконного переправлення призовників через кордон за грошову винагороду. Зловмисникам загрожує великий термін ув'язнення.

Також на території Одеської області прикордонники з Білгород-Дністровського загону успішно запобігли незаконному перетину кордону. Загалом не дали втекти п'ятьом чоловікам призовного віку. 

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