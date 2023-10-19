В Одессе задержали интернет-мошенников

Полиция работает на месте преступления. Фото: Нацполиция

В Одессе разоблачили мошенников, которые помогали иностранцам в "ускорении" получения украинского гражданства. За время своей деятельности мужчинам удалось "заработать" более 100 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали мошеннической схемы

Злоумышленники создавали фейковые профили в Интернете, в которых обещали ускорить бюрократические моменты в государственных органах. После получения денег сразу блокировали "клиента" и исчезали.

"За оформление украинского гражданства злоумышленники получили от женщины 44 тысяч долларов, а впоследствии, ссылаясь на трудности в оформлении, еще 14 тысяч долларов", — говорится в сообщении.

Также мошенники за 300 тысяч долларов пообещали потерпевшей помощь своих знакомых — специалистов в сфере ИТ, в создании обучающей онлайн-платформы. Однако за неимением всей суммы для расчета "друзья" предложили женщине заработать, вложив имеющиеся 75 тысяч долларов в крипто-биржу. Передав средства, одесситка получила на свой счет крипто-монеты, не имеющие стоимости на рынке крипто-валют.

После этого мужчины сменили номера телефонов и снова исчезли.

Какое наказание грозит

Преступники были задержаны, им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Им грозит заключение до двенадцати лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали организатора и одного из членов преступной группы, причастных к схеме незаконной переправки призывников через границу за денежное вознаграждение. Злоумышленникам грозит большой срок заключения.

Также на территории Одесской области пограничники из Белгород-Днестровского отряда успешно предотвратили незаконное пересечение границы. В целом не дали сбежать пяти мужчинам призывного возраста.