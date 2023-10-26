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В Одессе вынесли приговор мужчине, продававшему фальшивые талоны на бензин

26 октября 2023 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе вынесли приговор мужчине, продававшему фальшивые талоны на бензин
Судья выносит приговор. Фото иллюстративное: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе вынесли приговор злоумышленнику, продававшему фиктивные талоны на горючее и укравшему средства связи в многоэтажке. За период своей деятельности правонарушитель нанес ущерб десяти жителям города.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности преступной деятельности

Мужчина размещал в Интернете объявления о продаже талонов на горючее по заниженной цене. Встречаясь с покупателями, он передавал им ложные талоны номиналом 20 литров на бензин А-95 и получал по 500 гривен за каждый. Когда же людям на АЗС отказали в приобретении горючего, они обратились в полицию.

Кроме того, злоумышленник похитил 16 метров кабеля связи и трех распределительных телефонных боксов по подъезду одной из многоэтажек. Похищенное имущество он планировал сдать в пункт приема металлолома, но не успел, поскольку был задержан.

Какой приговор вынес суд

За повторные правонарушения мужчине предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: частью 4 статьи 185 (кража) и частям 1 и 2 статьи 190 (мошенничество). Ему назначили 5 лет заключения.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили мошенника, размещавшего фейковые сообщения о продаже умных часов. Горе-предприниматель таким образом успел обмануть восемь человек.

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