В одесском СИЗО разоблачили мошенника

Полиция разоблачила мошенника. Фото: Нацполиция

В Одессе правоохранители разоблачили мошенническую схему по продаже портативных зарядных устройств. Известно, что торговец пытался сбыть несуществующий товар с камеры в следственном изоляторе.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Неоднократно судимый мужчина размещал сообщения о продаже зарядных устройств на разных маркетплейсах в Интернете. После того как "покупатель" отправлял на карту задаток в 500 гривен, горе-бизнесмен блокировал людей. Таким образом, мошенник успел обмануть 16 граждан.

Что нашли во время обысков

мобильный телефон;

сим-карту;

банковскую карту.

Какое наказание грозит

Мошеннику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса. За совершенное ему грозит дополнительно к трем годам заключения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Одессе вынесли приговор злоумышленнику, продававшему фиктивные талоны на горючее и укравшему средства связи в многоэтажке. За период своей деятельности правонарушитель нанес ущерб десяти жителям города.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители разоблачили мошенника, размещавшего фейковые сообщения о продаже умных часов. Горе-предприниматель таким образом успел обмануть восемь человек.