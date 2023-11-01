Продавал несуществующие гаджеты — в одесском СИЗО разоблачили мошенника
В Одессе правоохранители разоблачили мошенническую схему по продаже портативных зарядных устройств. Известно, что торговец пытался сбыть несуществующий товар с камеры в следственном изоляторе.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Детали схемы
Неоднократно судимый мужчина размещал сообщения о продаже зарядных устройств на разных маркетплейсах в Интернете. После того как "покупатель" отправлял на карту задаток в 500 гривен, горе-бизнесмен блокировал людей. Таким образом, мошенник успел обмануть 16 граждан.
Что нашли во время обысков
- мобильный телефон;
- сим-карту;
- банковскую карту.
Какое наказание грозит
Мошеннику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса. За совершенное ему грозит дополнительно к трем годам заключения. Следственные действия продолжаются.
Напомним, в Одессе вынесли приговор злоумышленнику, продававшему фиктивные талоны на горючее и укравшему средства связи в многоэтажке. За период своей деятельности правонарушитель нанес ущерб десяти жителям города.
Также мы писали, что в Одессе правоохранители разоблачили мошенника, размещавшего фейковые сообщения о продаже умных часов. Горе-предприниматель таким образом успел обмануть восемь человек.
Читайте Новини.LIVE!