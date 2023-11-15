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В Одесской области разоблачили четырех горе-воров

15 ноября 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области разоблачили четырех горе-воров
Человек за решеткой. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области на скамью подсудимых отправили четырех воров. Жители Белгород-Днестровского района обокрали соседей и пытались избежать правосудия.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали мошеннических схем

Жительница Татарбунарской ОТГ обворовала дома двух односельчан, проникнув внутрь через незакрытые окна. Там женщина украла наличные деньги и продукты из холодильника. Похищенные напитки и еду она успела употребить, а деньги потратить на собственные нужды.

А житель Татарбунар дважды обокрал местный магазин бытовых товаров одной из торговых сетей. Мужчина решил присвоить беспроводные наушники и два павербанка. Когда преступник узнал розыск, выбросил похищенные гаджеты.

В то же время, житель Мологовской ОТГ украл мобильный телефон у соседа во время застолья. Мужчину разыскали и вернули гаджет владельцу.

Еще один случай произошел с подростком из Сергеевки, похитил мобильный телефон из сумки прохожей и скрылся с места происшествия. Разыскать горе-вора удалось за несколько дней.

Какое наказание грозит

Всем фигурантам сообщили о подозрении по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до восьми лет заключения.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили мошенническую схему по продаже портативных зарядных устройств. Известно, что торговец пытался сбыть несуществующий товар с камеры в следственном изоляторе.

Добавим, в Одессе вынесли приговор злоумышленнику, продававшему фиктивные талоны на горючее и укравшему средства связи в многоэтажке. За период своей деятельности правонарушитель нанес ущерб десяти жителям города.

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