В Одесі викрили неповнолітнього крадія
В Одесі викрили неповнолітнього хлопця, який пограбував жінку. Підліток вирвав з рук потерпілої сумку з грошима та документами.
Про це повідомили у пресслужбі Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
Деталі інциденту
На вулиці Академіка Корольова 15-річний хлопець помітив жінку із сумкою в руці та вирішив її викрасти. Дочекавшись, коли жінка зайде до під’їзду багатоповерхівки, він пішов за нею, вирвав з руки сумку і втік. Потерпіла звернулася до поліції, де встановили, що хлопець завдав їй шкоди на суму понад шість тисяч гривень.
Пізніше хлопця затримали, проте речових доказів у нього не було: сумку злочинець викинув, а на отримані гроші купив собі куртку та кросівки.
Яке покарання загрожує
Хлопцеві повідомили про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до шести років ув'язнення. Слідство триває.
Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили шахрайську схему з продажу портативних зарядних пристроїв. Відомо, що "торговець" намагався збути неіснуючий товар з камери у слідчому ізоляторі.
Додамо, в Одесі винесли вирок зловмиснику, який продавав фіктивні талони на пальне та вкрав засоби зв'язку у багатоповерхівці. За період своєї діяльності правопорушник завдав шкоди десятьом містянам.
Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили шахрая, який розміщував фейкові повідомлення про продаж розумних годинників. Горе-підприємець таким чином встиг ошукати вісьмох людей.
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