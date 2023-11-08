В Одесі викрили неповнолітнього крадія

Хлопця затримали правоохоронці. Фото: Нацполіція

В Одесі викрили неповнолітнього хлопця, який пограбував жінку. Підліток вирвав з рук потерпілої сумку з грошима та документами.

Про це повідомили у пресслужбі Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

На вулиці Академіка Корольова 15-річний хлопець помітив жінку із сумкою в руці та вирішив її викрасти. Дочекавшись, коли жінка зайде до під’їзду багатоповерхівки, він пішов за нею, вирвав з руки сумку і втік. Потерпіла звернулася до поліції, де встановили, що хлопець завдав їй шкоди на суму понад шість тисяч гривень.

Пізніше хлопця затримали, проте речових доказів у нього не було: сумку злочинець викинув, а на отримані гроші купив собі куртку та кросівки.

Яке покарання загрожує

Хлопцеві повідомили про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до шести років ув'язнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили шахрайську схему з продажу портативних зарядних пристроїв. Відомо, що "торговець" намагався збути неіснуючий товар з камери у слідчому ізоляторі.

Додамо, в Одесі винесли вирок зловмиснику, який продавав фіктивні талони на пальне та вкрав засоби зв'язку у багатоповерхівці. За період своєї діяльності правопорушник завдав шкоди десятьом містянам.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили шахрая, який розміщував фейкові повідомлення про продаж розумних годинників. Горе-підприємець таким чином встиг ошукати вісьмох людей.