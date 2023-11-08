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В Одессе разоблачили несовершеннолетнего вора

8 ноября 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе разоблачили несовершеннолетнего вора
Молодого человека задержали правоохранители. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе разоблачили несовершеннолетнего парня, ограбившего женщину. Подросток вырвал из рук потерпевшей сумку с деньгами и документами.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

На улице Академика Королева 15-летний парень заметил женщину с сумкой в руке и решил ее похитить. Дождавшись, когда женщина войдет в подъезд многоэтажки, он пошел за ней, вырвал из руки сумку и убежал. Потерпевшая обратилась в полицию, где установили, что парень нанес ей вред на сумму более шести тысяч гривен.

Позже парня задержали, однако вещественных доказательств у него не было: сумку преступник выбросил, а на полученные деньги купил себе куртку и кроссовки.

Какое наказание грозит

Парню сообщили о подозрении по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до шести лет заключения. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили мошенническую схему по продаже портативных зарядных устройств. Известно, что торговец пытался сбыть несуществующий товар из камеры в следственном изоляторе.

Добавим, в Одессе вынесли приговор злоумышленнику, продававшему фиктивные талоны на горючее и укравшему средства связи в многоэтажке. За период своей деятельности правонарушитель нанес ущерб десяти жителям города.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители разоблачили мошенника, размещавшего фейковые сообщения о продаже умных часов. Горе-предприниматель таким образом успел обмануть восемь человек.

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