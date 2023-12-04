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Угрожали оружием — в Одессе задержали двух воров

4 декабря 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Угрожали оружием — в Одессе задержали двух воров
Правоохранители проводят обыски в доме ребят. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе разоблачили двух молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении. Студенты с оружием отобрали вещи у прохожих и скрылись с места происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Двое юношей встретили студентов вузов на улице Фонтанская дорога и, направив в их сторону пистолет, отобрали у сумки, телефоны, банковские карточки и документы. Своими действиями нападавшие нанесли ребятам ущерб более чем на 60 тысяч гривен.

Пострадавшие сразу же сообщили о грабеже полиции, горе-воров задержали через несколько часов после инцидента.

Какое наказание грозит

В настоящее время оба преступника находятся под стражей, им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает заключение до 15 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Другие кражи имущества в Одесской области

Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили бывшего главу районного совета. Чиновника будут судить за угон скоростного катера Госэкоинспекции стоимостью 2,7 миллиона гривен.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили местного жителя, подозреваемого в присвоении чужого транспортного средства. Мужчина украл у женщины мотоцикл и потребовал за него выкуп.

Добавим, в Одесской области на скамью подсудимых отправили четырех воров. Жители Белгород-Днестровского района обворовали соседей и пытались избежать правосудия.

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