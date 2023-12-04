Угрожали оружием — в Одессе задержали двух воров
В Одессе разоблачили двух молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении. Студенты с оружием отобрали вещи у прохожих и скрылись с места происшествия.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Детали инцидента
Двое юношей встретили студентов вузов на улице Фонтанская дорога и, направив в их сторону пистолет, отобрали у сумки, телефоны, банковские карточки и документы. Своими действиями нападавшие нанесли ребятам ущерб более чем на 60 тысяч гривен.
Пострадавшие сразу же сообщили о грабеже полиции, горе-воров задержали через несколько часов после инцидента.
Какое наказание грозит
В настоящее время оба преступника находятся под стражей, им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает заключение до 15 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.
Другие кражи имущества в Одесской области
Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили бывшего главу районного совета. Чиновника будут судить за угон скоростного катера Госэкоинспекции стоимостью 2,7 миллиона гривен.
Также мы писали, что в Одессе разоблачили местного жителя, подозреваемого в присвоении чужого транспортного средства. Мужчина украл у женщины мотоцикл и потребовал за него выкуп.
Добавим, в Одесской области на скамью подсудимых отправили четырех воров. Жители Белгород-Днестровского района обворовали соседей и пытались избежать правосудия.
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