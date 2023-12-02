Поліція затримала в Одесі крадіїв велосипедів та кабелю

Викрадений велосипед. Фото: ГУНП в Одеській області

У Одесі поліцейські розкрили серію викрадень велосипедів та телекомунікаційного кабелю. Троє чоловіків, з яких один має попередню судимість за крадіжки та розбій, були затримані. За скоєне їм загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили на сайті ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Деталі справи

Відомо, що один зі зловмисників викрав велосипед з паркувального місця на одній зі стоянок у Тополевому провулку та успішно його продав. Поліція знайшла та повернула транспорт його власнику.

Інший, використовуючи кухонний ніж, розрізав телекомунікаційний кабель та вже готовий брухт здавав у пункти приймання. Зазвичай він промишляв у під’їздах житлових будинків. Зловмисника затримали на вулиці Академіка Заболотного з викраденим дротом у пакеті.

Третій зловмисник вкрав велосипед прямо на очах у перехожої на вулиці Транспортній, але був затриманий поліцією, а велосипед був успішно повернутий власнику.

Викрадений кабель. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання загрожує крадіям

Всі троє підозрюваних можуть стати відповідальними за таємне викрадення чужого майна та грабіж в умовах воєнного стану. Слідчі дії тривають, а за вчинене, чоловікам загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Інші крадіжки майна на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили колишнього очільника районної ради. Чиновника судитимуть за викрадення швидкісного катера Держекоінспекції вартістю 2,7 мільйона гривень.

Також ми писали, що в Одесі викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у привласненні чужого транспортного засобу. Чоловік вкрав у жінки мотоцикл та вимагав за нього викуп.

Додамо, в Одеській області на лаву підсудних відправили чотирьох крадіїв. Мешканці Білгород-Дністровського району обікрали сусідів та намагалися уникнути правосуддя.