Поліція затримала в Одесі крадіїв велосипедів та кабелю
У Одесі поліцейські розкрили серію викрадень велосипедів та телекомунікаційного кабелю. Троє чоловіків, з яких один має попередню судимість за крадіжки та розбій, були затримані. За скоєне їм загрожує позбавлення волі.
Про це повідомили на сайті ГУНП в Одеській області.
Деталі справи
Відомо, що один зі зловмисників викрав велосипед з паркувального місця на одній зі стоянок у Тополевому провулку та успішно його продав. Поліція знайшла та повернула транспорт його власнику.
Інший, використовуючи кухонний ніж, розрізав телекомунікаційний кабель та вже готовий брухт здавав у пункти приймання. Зазвичай він промишляв у під’їздах житлових будинків. Зловмисника затримали на вулиці Академіка Заболотного з викраденим дротом у пакеті.
Третій зловмисник вкрав велосипед прямо на очах у перехожої на вулиці Транспортній, але був затриманий поліцією, а велосипед був успішно повернутий власнику.
Яке покарання загрожує крадіям
Всі троє підозрюваних можуть стати відповідальними за таємне викрадення чужого майна та грабіж в умовах воєнного стану. Слідчі дії тривають, а за вчинене, чоловікам загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.
Інші крадіжки майна на Одещині
Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили колишнього очільника районної ради. Чиновника судитимуть за викрадення швидкісного катера Держекоінспекції вартістю 2,7 мільйона гривень.
Також ми писали, що в Одесі викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у привласненні чужого транспортного засобу. Чоловік вкрав у жінки мотоцикл та вимагав за нього викуп.
Додамо, в Одеській області на лаву підсудних відправили чотирьох крадіїв. Мешканці Білгород-Дністровського району обікрали сусідів та намагалися уникнути правосуддя.
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