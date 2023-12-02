Полиция задержала в Одессе воров велосипедов и кабеля

Угнанный велосипед. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе полицейские раскрыли серию угонов велосипедов и кражи телекоммуникационного кабеля. Трое мужчин, один из которых имеет предварительную судимость за кражи и разбой, были задержаны. За совершенное им грозит лишение свободы.

Об этом сообщили на сайте ГУНП в Одесской области.

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Детали дела

Известно, что один из злоумышленников угнал велосипед с парковочного места на одной из стоянок в Тополевом переулке и успешно его продал. Полиция обнаружила и вернула транспорт его владельцу.

Другой, используя кухонный нож, разрезал телекоммуникационный кабель и уже готовый лом сдавал в пункты приемки. Обычно он промышлял в подъездах жилых домов. Злоумышленник был задержан на улице Академика Заболотного с похищенной проволокой в пакете.

Третий злоумышленник угнал велосипед прямо на глазах у прохожей на улице Транспортной, но был задержан полицией, а велосипед был успешно возвращен владельцу.

Похищенный кабель. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание грозит ворам

Все трое подозреваемых могут стать ответственными за тайное похищение чужого имущества и грабеж в условиях военного положения. Следственные действия продолжаются, а за совершенное мужчинам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Другие кражи имущества в Одесской области

Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили бывшего главу районного совета. Чиновника будут судить за угон скоростного катера Госэкоинспекции стоимостью 2,7 миллиона гривен.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили местного жителя, подозреваемого в присвоении чужого транспортного средства. Муж украл у женщины мотоцикл и потребовал за него выкупа.

Добавим, в Одесской области на скамью подсудимых отправили четырех воров. Жители Белгород-Днестровского района обокрали соседей и пытались избежать правосудия.