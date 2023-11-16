Вкрав мотоцикл, щоб вимагати викуп — в Одесі затримали горе-крадія

Мотоцикл на вулиці. Фото: AutoMoto.ua

В Одесі викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у привласненні чужого транспортного засобу. Чоловік вкрав у жінки мотоцикл та вимагав за нього викуп.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Злодій побачив на вулиці Мельницький мотоцикл, біля якого не було господаря, та вирішив його привласнити. А згодом знайти власника та отримати за транспорт "винагороду".

Трошки пізніше чоловік відкотив мотоцикл до свого знайомого охоронця та попросив зберегти його у себе. Отримавши згоду, він запаркував викрадений мотоцикл, прикрив його брезентом і пішов.

Виявивши відсутність мотоцикла, потерпіла звернулася до поліції, зазначивши, що їй заподіяно матеріального збитку на 36 тис. гривень. Особу злодія вдалося встановити того ж дня.

Яке покарання загрожує

Наразі горе-крадія затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі викрили неповнолітнього хлопця, який пограбував жінку. Підліток вирвав з рук потерпілої сумку з грошима та документами.

Також ми писали, що в Одесі винесли вирок зловмиснику, який продавав фіктивні талони на пальне та вкрав засоби зв'язку у багатоповерхівці. За період своєї діяльності правопорушник завдав шкоди десятьом містянам.