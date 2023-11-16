Украл мотоцикл, чтобы потребовать выкуп — в Одессе задержали горе-вора
В Одессе разоблачили местного жителя, подозреваемого в присвоении чужого транспортного средства. Мужчина украл у женщины мотоцикл и потребовал за него выкупа.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Детали инцидента
Вор увидел на улице Мельницкий мотоцикл, возле которого не было хозяина, и решил его присвоить. А потом найти владельца и получить за транспорт "вознаграждение".
Чуть позже мужчина откатил мотоцикл к своему знакомому телохранителю и попросил сохранить его у себя. Получив согласие, он запарковал угнанный мотоцикл, прикрыл его брезентом и ушел.
Обнаружив отсутствие мотоцикла, потерпевшая обратилась в полицию, отметив, что ей причинен материальный ущерб на 36 тыс. гривен. Личность вора удалось установить в тот же день.
Какое наказание грозит
В настоящее время горе-вора задержали и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет заключения. Следствие продолжается.
Напомним, в Одессе разоблачили несовершеннолетнего парня, ограбившего женщину. Подросток вырвал из рук потерпевшей сумку с деньгами и документами.
Также мы писали, что в Одессе вынесли приговор злоумышленнику, продававшему фиктивные талоны на горючее и укравшему средства связи в многоэтажке. За период своей деятельности правонарушитель нанес ущерб десяти жителям города.
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