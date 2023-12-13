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В Одессе задержан грабитель-рецидивист

13 декабря 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержан грабитель-рецидивист
Мужчина ворует сумку. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе разоблачили мужчину, которого подозревают в ограблении горожанина. Злоумышленник вырвал у потерпевшего из рук сумку и скрылся с ней.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Ранее судимый мужчина на улице Старорозничной одесситы с кожаной сумкой и решил украсть ее. Сорвав сумку с потерпевшего, правонарушитель сбежал на соседнюю улицу, где стал рассматривать ее содержимое.

В сумке было более 13 тысяч гривен, ключи от автомобиля, кошелек с деньгами, банковские карты, паспорт и другие документы. Кошелек с наличными, мужчина потратил на собственные нужды, а все остальное выбросил.

Позже потерпевший обратился в полицию. Задержали горе-вора через несколько дней.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 и ч. 3 ст. 357. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Другие кражи имущества в Одесской области

Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили бывшего главу районного совета. Чиновника будут судить за угон скоростного катера Госэкоинспекции стоимостью 2,7 миллиона гривен.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили местного жителя, подозреваемого в присвоении чужого транспортного средства. Мужчина украл у женщины мотоцикл и потребовал за него выкуп.

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