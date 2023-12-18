Зламав щелепу та вкрав телефон — в Одесі винесли вирок іноземцю

Крадіжка мобільного телефона. Фото: pixabay

В Одесі винесли вирок іноземцю, який вчинив розбійний напад на містянку. Відомо, що злочинець вкрав у потерпілої телефон, вдарив її в обличчя та втік.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі злочину

У березні цього року на Соборній площі в Одесі уродженець Закавказзя вкрав у дівчини мобільний телефон, після чого вдарив ногою в обличчя. Дівчина впала на землю та втратила свідомість.

Пізніше перехожі викликали швидку. У потерпілої діагностували перелом щелепи.

Злочинця затримали у той же день на вулиці Преображенській через ввімкнену геолокацію на гаджеті.

Який вирок виніс суд

Фігуранту висунули обвинувачення за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Суд постановив, що чоловік проведе за ґратами 8 років. Крім того, його змусили виплатити компенсацію потерпілій та конфіскували майно.

Нагадаємо, в Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні містянина. Зловмисник вирвав у потерпілого з рук сумку та втік з нею.

Також ми писали, що в Одесі викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у привласненні чужого транспортного засобу. Чоловік вкрав у жінки мотоцикл та вимагав за нього викуп.