Зламав щелепу та вкрав телефон — в Одесі винесли вирок іноземцю
В Одесі винесли вирок іноземцю, який вчинив розбійний напад на містянку. Відомо, що злочинець вкрав у потерпілої телефон, вдарив її в обличчя та втік.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Деталі злочину
У березні цього року на Соборній площі в Одесі уродженець Закавказзя вкрав у дівчини мобільний телефон, після чого вдарив ногою в обличчя. Дівчина впала на землю та втратила свідомість.
Пізніше перехожі викликали швидку. У потерпілої діагностували перелом щелепи.
Злочинця затримали у той же день на вулиці Преображенській через ввімкнену геолокацію на гаджеті.
Який вирок виніс суд
Фігуранту висунули обвинувачення за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Суд постановив, що чоловік проведе за ґратами 8 років. Крім того, його змусили виплатити компенсацію потерпілій та конфіскували майно.
Нагадаємо, в Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні містянина. Зловмисник вирвав у потерпілого з рук сумку та втік з нею.
Також ми писали, що в Одесі викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у привласненні чужого транспортного засобу. Чоловік вкрав у жінки мотоцикл та вимагав за нього викуп.
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