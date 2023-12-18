Сломал челюсть и украл телефон — в Одессе вынесли приговор иностранцу
В Одессе вынесли приговор иностранцу, совершившему разбойное нападение на горожанку. Известно, что преступник украл у потерпевшей телефон, ударил в лицо и скрылся.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Детали преступления
В марте этого года на Соборной площади в Одессе уроженец Закавказья украл у девочки мобильный телефон, после чего ударил ногой в лицо. Девушка упала на землю и потеряла сознание.
Позже прохожие вызвали скорую. У потерпевшей диагностировали перелом челюсти.
Преступника задержали в тот же день на улице Преображенской из-за включенной геолокации на гаджете.
Какой приговор вынес суд
Фигуранту предъявлено обвинение по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Суд постановил, что мужчина проведет за решеткой 8 лет. Кроме того, его заставили выплатить компенсацию потерпевшей и конфисковали имущество.
Напомним, в Одессе разоблачили мужчину, которого подозревают в ограблении горожанина. Злоумышленник вырвал у потерпевшего из рук сумку и скрылся с ней.
Также мы писали, что в Одессе разоблачили местного жителя, подозреваемого в присвоении чужого транспортного средства. Мужчина украл у женщины мотоцикл и потребовал за него выкупа.
Читайте Новини.LIVE!