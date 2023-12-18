Сломал челюсть и украл телефон — в Одессе вынесли приговор иностранцу

Кража мобильного телефона. Фото: pixabay

В Одессе вынесли приговор иностранцу, совершившему разбойное нападение на горожанку. Известно, что преступник украл у потерпевшей телефон, ударил в лицо и скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали преступления

В марте этого года на Соборной площади в Одессе уроженец Закавказья украл у девочки мобильный телефон, после чего ударил ногой в лицо. Девушка упала на землю и потеряла сознание.

Позже прохожие вызвали скорую. У потерпевшей диагностировали перелом челюсти.

Преступника задержали в тот же день на улице Преображенской из-за включенной геолокации на гаджете.

Какой приговор вынес суд

Фигуранту предъявлено обвинение по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Суд постановил, что мужчина проведет за решеткой 8 лет. Кроме того, его заставили выплатить компенсацию потерпевшей и конфисковали имущество.

Напомним, в Одессе разоблачили мужчину, которого подозревают в ограблении горожанина. Злоумышленник вырвал у потерпевшего из рук сумку и скрылся с ней.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили местного жителя, подозреваемого в присвоении чужого транспортного средства. Мужчина украл у женщины мотоцикл и потребовал за него выкупа.