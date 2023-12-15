Попалися на крадіжці на камері — в Одесі викрили горе-злодіїв

Правоохоронці затримали грабіжників. Фото: скриншот

В Одесі викрили трьох місцевих мешканців у пограбуванні квартири. Горе-ділки під час "справи" попалися на камери у помешканнях.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі шахрайської схеми

Двоє горе-крадіїв проникли до квартири одеситки з метою пограбувати. Про інцидент жінка дізналася з камер, які розташовані у квартирі.

"Дивлюся в телефон, а в моїй квартирі нишпорять невідомі й щось шукають. Терміново допоможіть", — розказала шокована жінка.

Потерпіла одразу повідомила про інцидент поліцію та надала опис злочинців.

Піднявшись на потрібний поверх правоохоронці біля квартири помітили двох чоловіків, схожих за описом, які намагалися втекти. Спільними зусиллями кількох екіпажів їх затримали.

Що виявили під час обшуку

У підозрюваних виявили викрадені гроші та різноманітні відмички для злому замків.

Яке покарання загрожує

Чоловіків затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років увʼязнення.

Нагадаємо, в Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні містянина. Зловмисник вирвав у потерпілого з рук сумку та втік з нею.

Також ми писали, що в Одесі викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у привласненні чужого транспортного засобу. Чоловік вкрав у жінки мотоцикл та вимагав за нього викуп.