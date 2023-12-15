Попались на краже на камере — в Одессе разоблачили горе-воров
В Одессе разоблачили троих местных жителей в ограблении квартиры. Горе-дельцы во время "дела" попались на камеры в квартирах.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Детали мошеннической схемы
Двое горе-воров проникли в квартиру одесситки с целью ограбить. Об инциденте женщина узнала из камер, расположенных в квартире.
"Смотрю в телефон, а в моей квартире рыскают неизвестные и что-то ищут. Срочно помогите", — рассказала шокированная женщина.
Потерпевшая сразу сообщила об инциденте полицию и дала описание преступников.
Поднявшись на нужный этаж, правоохранители возле квартиры заметили двух мужчин, похожих по описанию, которые пытались сбежать. Совместными усилиями нескольких экипажей их задержали.
Что обнаружили во время обыска
У подозреваемых обнаружили похищенные деньги и всевозможные отмычки для взлома замков.
Какое наказание грозит
Мужчин задержали и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 и ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до восьми лет заключения.
Напомним, в Одессе разоблачили мужчину, которого подозревают в ограблении горожанина. Злоумышленник вырвал у потерпевшего из рук сумку и скрылся с ней.
Также мы писали, что в Одессе разоблачили местного жителя, подозреваемого в присвоении чужого транспортного средства. Мужчина украл у женщины мотоцикл и потребовал за него выкупа.
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