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Попались на краже на камере — в Одессе разоблачили горе-воров

15 декабря 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Попались на краже на камере — в Одессе разоблачили горе-воров
Правоохранители задержали грабителей. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе разоблачили троих местных жителей в ограблении квартиры. Горе-дельцы во время "дела" попались на камеры в квартирах.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Двое горе-воров проникли в квартиру одесситки с целью ограбить. Об инциденте женщина узнала из камер, расположенных в квартире.

"Смотрю в телефон, а в моей квартире рыскают неизвестные и что-то ищут. Срочно помогите", — рассказала шокированная женщина.

Потерпевшая сразу сообщила об инциденте полицию и дала описание преступников.

Поднявшись на нужный этаж, правоохранители возле квартиры заметили двух мужчин, похожих по описанию, которые пытались сбежать. Совместными усилиями нескольких экипажей их задержали.

Что обнаружили во время обыска

У подозреваемых обнаружили похищенные деньги и всевозможные отмычки для взлома замков.

Какое наказание грозит

Мужчин задержали и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 и ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до восьми лет заключения.

Напомним, в Одессе разоблачили мужчину, которого подозревают в ограблении горожанина. Злоумышленник вырвал у потерпевшего из рук сумку и скрылся с ней.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили местного жителя, подозреваемого в присвоении чужого транспортного средства. Мужчина украл у женщины мотоцикл и потребовал за него выкупа.

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